HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu?

Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs salgını sürecinde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı geneldede 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle tüm yasaklar kalktı.

HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI? AVM'DE HES KODU ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR MU?

Yeni normalleşme ile beraber kafe ve AVM girişlerinde HES kodu zorunluluğu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede henüz HES kodu zorunluluğunun kalktığına dair bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla yeni bir karar alınıncaya dek vatandaşların ilgili mekanlara girişte HES kodu göstermesi ve ateş ölçümü yaptırması gerekiyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için İstanbulkarta HES kodu tanımlanması gerekiyor.

HES KODU NEDİR?

HES kodu, bir kişinin koronavirüs salgınına karşı risk taşımadığını belirten bir koddur. Bu kodu alan bir kişi eğer salgına yakalanmışsa veya biri ile temaslı ise bu kodu kullanamaz. Risk durumu geçtikten sonra bu kodu kullanmaya devam edebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve internet sitesinin yanı sıra şu yöntemlerle alınabilir:

"2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilirsiniz."

HES KODU NASIL ALINIR?

E- devlet üzerinden HES kodu almak için linke tıklayınız.

Hayata Eve Sığar uygulamasını Android ve İOS indirmek cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İOS cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

Android cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME (TANIMLAMA) NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodu almanız gerekiyor. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu ve kişisel bilgilerinizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak İstanbul kartınızı hes kodunuz ile tanımlayabilirsiniz.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı yapabilirsiniz.