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  3. HES kodu zorunluluğu olan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirilecek! Yerli TURKOVAC'tan güzel haber: Kullanılacağı tarih belli oldu

HES kodu zorunluluğu olan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirilecek! Yerli TURKOVAC'tan güzel haber: Kullanılacağı tarih belli oldu

Uzmanlar, kış aylarında yaşanacak olan vaka artışının önüne geçilmesi için aşı teşviki ve HES kodu zorunluluğunun olduğu yerlerde aşı kartı uygulamasına geçilmesi öneriliyor. Ayrıca yerli aşı TURKOVAC'ın Sinovac aşısından daha etkili olduğu saptanırken Kasım veya Aralık ayında kullanılması planlanıyor.

HES kodu zorunluluğu olan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirilecek! Yerli TURKOVAC'tan güzel haber: Kullanılacağı tarih belli oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve can kaybı sayısında beklenen düşüş sağlanamazken okulların ve üniversitelerin açılması ile birlikte kış ayı tedbirleri devreye girdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre BioNTech ve Sinovac aşılarını olmak istemeyenler için yerli aşı kampanyasının başlatılacak. 

Hükümet üniversitelerin açılmasıyla vaka sayılarında yaşanacak artışı izlemeye başladı. Ayrıca 18-55 yaş grubunda  faz 3 çalışmaları süren yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Sinovac aşısından daha etkili olduğu saptandı. İngiltere'deki Beta varyantına karşı etkili olduğu ifade edilen aşının tüm dünyada baskın varyant olduğu Delta varyantına karşı etkisine ilişkin araştırmalarda sürüyor.

HES kodu zorunluluğu olan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirilecek! Yerli TURKOVAC'tan güzel haber: Kullanılacağı tarih belli oldu 

ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK KULLANILMASI PLANLANIYOR

Hatırlatma veya başka bir tabirle üçüncü doz olarak kullanılması planlanan aşının günlük 300 bin doz üretilmesi planlanırken üretimi için 3 yerli firma ile anlaşma yapıldığı ifade edildi. Yetkililer aşı hakkında, “Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır” değerlendirmesinde bulunuyorlar. 

HES kodu zorunluluğu olan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirilecek! Yerli TURKOVAC'tan güzel haber: Kullanılacağı tarih belli oldu

14 GÜN İNCELEMEYE TABİİ TUTULACAK

Alınan bilgilere göre aşının üretimi tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacak. Yapılan inceleme sonrasında acil kullanım onayı verilmesi durumunda aşının seri üretimi için diğer aşılara uygulanan yol izlenecek. Uzmanlar, yerli aşının ancak kasım veya aralık itibarıyla kullanıma gireceğini dile getiriyor.

HES kodu zorunluluğu olan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirilecek! Yerli TURKOVAC'tan güzel haber: Kullanılacağı tarih belli oldu

AŞI KARTI ZORUNLULUĞU

Öte yandan toplantılarda uzmanların HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM’ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15’de görüleceğini belirtiyorlar.

Tayfun Altuntaş
Editör
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