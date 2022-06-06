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  3. Hesabı beğenmeyen gençler Korumalarla kavga etti!

Hesabı beğenmeyen gençler Korumalarla kavga etti!

Esenyurt'ta bir restoranda fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı.

Hesabı beğenmeyen gençler Korumalarla kavga etti!

Esenyurt'ta bir restoranda fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı. Gençler korumalardan sokak ortasında tekme tokat dayak yerden, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.

Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

Hesabı beğenmeyen gençler Korumalarla kavga etti!

Hesabı beğenmeyen gençler Korumalarla kavga etti!

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