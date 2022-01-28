Hesap Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hesap Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hesap Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hesap Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hesap Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hesap Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hesap Uzmanı Maaşları

Hesap Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 11625_TL'dir. En düşük Hesap Uzmanı maaşı 8250_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hesap Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2411.03

Meslek Adı :

Hesap Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu

: Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

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