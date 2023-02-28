Hesham Balaha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Balaha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Balaha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Balaha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Balaha 1 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hesham Adel Nabawi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Balaha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hesham Balaha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hesham Balaha'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hesham Balaha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Balaha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Balaha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Balaha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kafr Elzayat

1 Temmuz 2018 yılında Smouha

1 Temmuz 2019 yılında El Mahalla

27 Eylül 2022 yılında Future FC

Hesham Balaha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Balaha şuan Future FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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