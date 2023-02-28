Hesham Fathallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Fathallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Fathallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Fathallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Fathallah 11 Şubat 1990 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da هشام فتح الله şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Fathallah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hesham Fathallah'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hesham Fathallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Fathallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Fathallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Fathallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2015 yılında Pharco FC

25 Ağustos 2016 yılında Petrojet

29 Temmuz 2017 yılında El Raja

1 Temmuz 2019 yılında Pharco FC

Hesham Fathallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Fathallah şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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