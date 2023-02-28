Hesham Hafez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Hafez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Hafez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Hafez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Hafez 14 Mayıs 2001 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hesham Mohamed Shaaban Hafez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Hafez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vuvuzela yapmaktadır. Hesham Hafez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hesham Hafez'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hesham Hafez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Hafez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Hafez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Hafez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Makasa

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Hesham Hafez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Hafez şuan Future FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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