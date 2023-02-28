Hesham Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Mohamed 3 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hesham Mohamed Hassan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hesham Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 26 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hesham Mohamed'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hesham Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında El Ahly U21

1 Ocak 2011 yılında Smouha

30 Haziran 2011 yılında El Ahly U21

1 Ağustos 2011 yılında El Shorta

30 Haziran 2012 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2012 yılında El Makasa

25 Temmuz 2017 yılında El Ahly

20 Ağustos 2019 yılında El Ittihad

6 Aralık 2020 yılında El Makasa

26 Eylül 2021 yılında Pyramids FC

Hesham Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Mohamed şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hesham Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Ahly

Mısır U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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