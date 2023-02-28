Hesham Sabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Sabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Sabry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Sabry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Sabry 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Sabry Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hesham Sabry'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hesham Sabry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Sabry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Sabry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Sabry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Dakhlia

Hesham Sabry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Sabry şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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