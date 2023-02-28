Hesham Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hesham Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hesham Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hesham Salah 10 Haziran 1997 tarihinde Menofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hesham Salah Zanfal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hesham Salah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Egypt yapmaktadır. Hesham Salah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 9 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hesham Salah'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hesham Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hesham Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hesham Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hesham Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2019 yılında El Ittihad

1 Temmuz 2019 yılında El Raja

31 Ekim 2020 yılında El Ittihad

Hesham Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hesham Salah şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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