Hetao Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hetao Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hetao Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hetao Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hetao Hu 5 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡荷韬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hetao Hu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hetao Hu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına - tarihinde katılmıştır. Hetao Hu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2027 tarihinde bitmektedir.

Hetao Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hetao Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hetao Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hetao Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hetao Hu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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