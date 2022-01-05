Heterodoks ekonomi politikası ne demek, nedir? Heterodoks nedir, ne anlama geliyor? Ortodoks ekonomiden farkı ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı. Grand Ankara Otel'de düzenlenen programda konuşan Bakan Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli, enflasyonla mücadele ve döviz kurları hakkında konuştu. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, kamuoyunun ilk kez duyduğu "Heterodoks politika" kelimesini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında Heterodoks politika ne demek, nedir? Heterodoks nedir, ne anlama geliyor? Ortodoks ekonomiden farkı ne?" sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırılıyor.

HETERODOKS NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Heterodoks kelimesi farklı anlamına gelmektedir. Yunanca kökenli olan heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşmaktadır.

Bu sözcük belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir.

HETERODOKS EKONOMİ POLİTİKASI NE DEMEK, NEDİR?

Heterodoks ekonomi politikası kalıplaşmış ve geleneksel görüşlerin dışındaki uygulamaların isimlendirilmesi için kullanılır.

Harcamalar, kamu politikası yoluyla talep yaratmak ve daraltmak şeklinde kullanılmaktadır. BU model genel olarak Güney Amerika ülkelerinde Brezilya ve Arjantin ülkelerinde uygulanmıştır. Heterodoks Ekonomi Politikaları Gelirler Politikası'nda ve Dış Ticarette yönlendirmeli fiyat davranışlarına dayandığı gibi enflasyonu baskılamak için bütçe açıklarını da artıran uygulamalar denenir.

ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKASI NEDİR, HETORODOKS'TAN FARKI NE?

Ortodoks ekonomi politikası genel kabul görmüş politikalara verilerin isimdir. Heteredoks ise geleneksel düşünce ve yaklaşımların dışında kalan uygulamalara verilen isimdir.

Ortodoks ekonomi politikalarında daha serbest ve girişimciyi teşvik öne çıkmaktadır. Heterodoks politikada daha yönlendirmeci devlet politikaları tercih edilir. Örneğin Heterodoks politikada dış ticarette tarifeler yolu ile fiyatlar yönlendirilmeye baskılanmaya çalışılır.

Bakan Nureddin Nebati," Artık 'heterodoks politika' var. Bunu yaparken de eklektik, ülkenin gerçekliklerine, iç dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gerekliliklerine uygun bir şekilde, maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek, her türlü tedbiri alarak ve özellikle de bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.