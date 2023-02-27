Heui Kyun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heui Kyun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heui Kyun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heui Kyun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heui Kyun Lee 29 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이희균 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heui Kyun Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Heui Kyun Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Heui Kyun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heui Kyun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heui Kyun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heui Kyun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Gwangju FC U18

1 Ocak 2018 yılında Dankook Univ

4 Ocak 2019 yılında Gwangju FC

Heui Kyun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heui Kyun Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gwangju Nam Elementary School (광주남초, -2010),Gwangju Bukseong Middle School (광주북성중, 2011-2013),Gwangju FC U18 (광주금호고, 2015-2017),Dankook University (단국대, 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.