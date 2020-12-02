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Hewlett Packard Enterprise firması da Silikon Vadisi'ne elveda dedi!

Teknolojinin önde gelen şehri olarak da bilinen Silikon Vadisi’nden "Hewlett Packard Enterprise" firması salgından etkilenmesi sebebiyle ayrılma kararı aldı.

Hewlett Packard Enterprise firması da Silikon Vadisi'ne elveda dedi!

CNBC’de yer alan habere göre, Hewlett Packard Enterprise, Silikon Vadisi’ne veda ettiği ve Houston, Texas’ta inşa ettiği yeni kampüsüne geçmek için gün saydığını öne sürdü.

Yılın son çeyreğine ait verilerini paylaşırken merkezinin de Houston’a taşınacağını açıklayan Hewlett Packard Enterprise, 6.88 milyar dolar beklenen çeyrek gelirinde 7.2 milyar dolar olarak belirtti. Öte yandan Hewlett Packard Enterprise'ın California'dan ayrılması ayrı bir önem taşıyor çünkü şirket, 1939’da  Palo Alto’da bir garajda Bill Hewlett ve Dave Packard tarafından kurulmuştu. Hewlett Packard Enterprise, merkezi ABD'de Palo Alto, Kaliforniya'da bulunan çok büyük bir uluslararası şirkettir. Bilgi işlem ve sayısal görüntüleme donanımları üreticisidir. Ayrıca yazılım ve hizmet sağlayıcısıdır. Bu büyük şirketin vedası salgının ekonomiyi nasıl etkilediğine büyük örneklerden biri oldu.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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