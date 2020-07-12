Heybeliada'da korkutan yangın! Müdahaleler başladı!
İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.
İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor. Bakan Pakdemirli yangına ilşkin yaptığı açıklamada “Yangına 2 Uçak, 5 Helikopter, 6 Arazöz, 40 personel sevkedildi” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: Barakada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
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