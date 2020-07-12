HEYBELİADA'DA YANGIN -3

Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Heyebeliada'da bir barakada yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından tam tersi mevkiide Çamlık Aşıklar Yolu'nda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın daha çıktı. Yangına İstanbul Helikopter müdahale etti. Yine alınan bilgilere göre Bursa'dan ve çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı olay yerine sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

Kaynak: DHA