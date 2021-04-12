Heyecan başlıyor! Anadolu Efes basketbol yaz kampları dönüyor

Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, yüzlerce çocuğun temel basketbol eğitimi almasını sağlayan ve Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taramalarının da yapıldığı Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, bir yıllık aranın ardından geri dönüyor.

ÖN KAYIT SÜRECİ 1 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

2020 yılında korona virüs salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen organizasyon; Haziran-Temmuz aylarında, 2004-2010 yılları arasında doğan erkek basketbolcu adaylarının katılımıyla düzenlenecek. Smart Casual Event tarafından Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Basketbol Yaz Kampları'nın ödemesiz ön kayıt süreci 1 Mayıs 2021 Cumartesi gününe kadar sürecek. Ön kayıt döneminin ardından açılacak erken kayıt sürecinde ailelere yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları için Anadolu Efes Fan Club üyeleri de ekstra yüzde 5'lik indirimin sahibi olacak.

ÇOK SAYIDA SPORCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İlk iki yılında basketbolcu olmayı hayal eden çocuklardan ve ailelerinden büyük ilgi gören Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, bir kez daha çok sayıda sporcu adayına ev sahipliği yapacak. Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, 28 Haziran-3 Temmuz 2021 ve 3 Temmuz-8 Temmuz 2021 olmak üzere iki farklı dönemde düzenlenecek. 2004-2010 yılları arasında doğan erkek çocukların katılabileceği organizasyonun ön kayıtları ise 1 Mayıs 2021'e kadar devam edecek. Türkiye'nin en büyük spor tesisi Gloria Sports Arena'da 5 gece / 6 gün konaklayacak olan katılımcılar, temel basketbol eğitimi almalarının yanı sıra yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili eğlenceli çalışmalara da katılacak.

Öte yandan organizasyonun korona virüs salgını sebebiyle yapılamaması durumunda kayıt ücretleri kayıpsız şekilde iade edilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı