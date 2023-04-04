Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı

Taraftarların heyecanla beklediği Ankaragücü- Trabzonspor karşılaşması bu akşam Ankara Eryaman Stadında başlıyor. Karşılaşma bu akşam saat 20:30'da A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VE GÜNLERİ

Çeyrek Final karşılaşmasında yerini alan takımlar ise şöyle:

4 Nisan Salı MKE Ankaragücü- Trabzonspor saat 20:30

5 Nisan Çarşamba Galatasaray - Başakşehir karşılaşması saat 20:30

6 Nisan Perşembe Fenerbahçe- Kayserispor saat 20:30

Ayrıca Gaziantep FK'nın deprem sonrası lig'den çekilmesi nedeniyle Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşma oynanamayacak Sivasspor direkt olarak yarı finale yükseliyor.

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Tüm maçlar A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Yarı final ve final maçlarının tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.