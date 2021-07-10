Heyecan sona erdi! 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Yağlı güreş denince akıllara ilk gelen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 660'ıncısı Edirne'de gerçekleştirildi.

Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz, final için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı.

2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç, final öncesi yağlanıp, peşrevleriyle seyirciyi selamladı. Yoğun tezahürat alan pehlivanlar güreşe başladı. Güreşi Hüsnü Patron yönetti.

Er meydanlarının en uzun pehlivanları, müsabakanın ilk dakikalarında birbirini tarttı, zaman zaman sert el enseler çekildi.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren İsmail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç, rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı. Tecrübeli başpehlivan Ali Gürbüz kontrollü hamleleriyle rakibinin oyunlarını boşa çıkardı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında her iki pehlivana da pasif güreştikleri için ihtar verildi.

İhtar pehlivanların stillerini değiştirmedi, güreş normal sürede seyircinin istediği gibi kıran kırana geçmedi, zaman zaman da seyirci bu durumu ıslıklayarak gösterdi.

Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi.

Müsabakanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı.

Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak.

Gürbüz, sevincini ailesiyle paylaştı ve oğlu Recep'i kucağına aldı.

Ali Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezalıyken dahi antrenmanları hiç bırakmadığını, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Gürbüz, Allah'ın izniyle babasının mezarına, ebedi olarak alacağı altın kemeri asacağını kaydetti.

SİYASİLERDEN YOĞUN İLGİ

Final güreşlerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekiller ve belediye başkanları protokol tribününden izledi.