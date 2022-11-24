Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!

Ortaöğretim mezunu adayların 6 Kasım Pazar günü ter döktüğü KPSS Ortaöğretim oturumunun sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının açıklandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
SONUÇLAR RESMİ ÖSYM İNTERNET SİTESİNDE
ÖSYM tarafından sosyal medya hesaplarından yayımlanan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"