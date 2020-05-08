Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince kara yolunun 25. kilometresinde yoğun çalışma yürütüldü.

Bölgede heyelan riski nedeniyle çalışmalarını iş makineleriyle kontrollü şekilde sürdüren ekipler, çalışmaların 6. gününde yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Yolun aşağı tarafından geçen suyun yönünü değiştiren ekipler, alternatif yol için de çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede bekleyen tır ve diğer araçlar yolun açılmasıyla yollarına devam etti.

Kaynak: AA