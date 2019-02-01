Heyelan nedeniyle kapanan yolun tek şeridi ulaşıma açıldı

Tokat'ta, karayolu ekiplerin yoğun çalışması sonrasında heyelan nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan D-100 yolunun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolu Çakmak köyü yakınlarında meydana gelen heyelan nedeni ile saat 15.30 sıralarında ulaşıma kapanmıştı. Tonlarca toprak ve kaya parçasının yolu kapatmasının ardından karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yolun tek şeridi akşam saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafiğe açılan bir istikametten ulaşım her iki yönde de kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Ekipler yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor.

Kaynak: İHA