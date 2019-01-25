Heyelan sonucu 2 ev, 1 tavuk çiftliği ve 2 ahır zarar gördü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen heyelanda, iki ev, bir tavuk çiftliği ve iki ahır zarar gördü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinin Kamışlı Mahallesi mevkisinde kar sularının erimesi sonucu toprak kayması yaşandı. Heyelan sonucu can kaybı yaşanmazken iki ev, bir tavuk çiftliği ve iki ahır zarar gördü.

Kamışlı Mahalle Muhtarı Mahmut Yemiş, mahallenin Ortaköy mevkisinde 100 dönümlük alanda heyelan meydana geldiğini söyledi. Heyelan öncesi evlerin boşaltılması sonucu can kaybının yaşanmadığını anlatan Yemiş, "Toprak kayması bir hafta önce başlamıştı. Evleri tedbir için boşaltmıştık. Tavuk çiftliği de önlem için boş tutuluyordu. Heyelanda iki ev, bir tavuk çiftliği ile iki ahır zarar gördü. Daha önce bu büyüklükte bir heyelan olmamıştı" dedi.

Muhtar Yemiş, heyelan sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan yolu açmak için çalışmalarına başladığını belirtti.

Kaynak: İHA