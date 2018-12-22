Heyelanın vurduğu mahallede 3 yıldır çalışma olmamasına tepki

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2015 yılında meydana gelen heyelanda çok sayıda evin hasar gördüğü Karşıyaka Mahallesi'nde, aradan geçen 3 yılda hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen mahalle halkı, zorunlu olarak hasarlı evlerde oturduklarını belirterek, kendileri ile ilgilenilmesini istedi.

​Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 16 Temmuz 2015 tarihinde yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda etkili olan heyelanda, çok sayıda bina hasar gördü. Riskli bulunan 86 binada yaşayan 376 kişi tahliye edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bir inşaat firmasına yaptırdığı Ereğli-Devrek yolundaki genişletme çalışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen heyelanın ardından tahliye edilen ailelerin 1 yıllık kiraları ödendi. Daha önce heyelanzedelere yapılması planlanan kalıcı konutlar yapılmayınca, evleri sağlam olan, maddi durumu yetersiz bazı aileler, hırsızlık ve yağma olaylarının da önüne geçemeyince evlerine geri döndü.

Heyelanın ardından hiçbir çalışma yapılmayan mahalledeki binaların bazılarının yıkıldığı, bazılarının yan yattığı, bazılarının da duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. Heyelan bölgesi, havadan drone ile görüntülendi.

DERNEK KURARAK HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Heyelanda evleri zarar gören mahalle sakinleri, Devrek Heyelanzedeler Derneği'ni kurdu. Dernek, Ereğli-Devrek yolundaki genişletme çalışmaları yapan firmadan şikayetçi oldu. Devrek Asliye Ceza Mahkemesi'nde inşaat firması yetkilisi Engin Koca hakkında, "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" suçundan dava açıldı. Mahkemede, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) verilen bilirkişi raporlarında toprak kaymasının şirketin yol yapım çalışması öncesinde önleyici tedbirler almamasından kaynaklı olduğu belirtilmişti. Yaklaşık 3 yıl süren davanın karar duruşması Çarşamba günü yapıldı.

ŞİRKET YETKİLİSİ HAPSE ÇARPTIRILDI, SIRADA TAZMİNAT DAVALARI VAR

Mahkeme, heyelana yol yapım çalışmasını yürüten şirketin neden olduğuna karar vererek şirket yetkilisi Engin Koca'yı 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 65 yaşının üstünde olması ve hapis cezasının süresi dikkate alınarak cezası, 10 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Devrek Heyelanzedeler Derneği Başkanı Rahmi Sarıoğlu, yol yapım şirketinin çalışma öncesi önleyici tedbirleri almadığını söyleyerek, "Tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle heyelanın gerçekleştiğini iddia ettik. Bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Mahkeme şirketi suçlu buldu. Şimdi tazminat davalarımız olacak. Tazminat davalarının açılabilmesi için ceza davası sonucu önemliydi. Birçok aile mağdur oldu. Biz bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz" dedi.

MUHTAR İLGİSİZLİKTEN YAKINDI

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Yavuz Korum, aradan geçen zamana rağmen heyelan bölgesinin ilk günkü gibi durduğunu belirterek, "Yetkililer gelip bakıyorlar, hiçbir şey yapmadan gidiyorlar. Son 1 yıldır ne gelen var, ne de giden. Yaklaşık 100 binaya yakın hasarımız var. Bunların çoğu kullanılamaz halde. Burası afet alanı ilan edilmeden evvel sağlam olan, boşaltılan binalar var. Sağlam olan binalara bazı insanlar mecbur ilgisizlikten geri döndüler. Çünkü bazı evler yağmalandı. Yapılacağı söylenen kalıcı konutlar da yapıldı" dedi.

​Yıllardır sorunlarını anlatacak muhatap bulamadıklarını ifade eden muhtar Korum, heyelan bölgesindeki yıkılmayan birçok evinde yağmalandığını söyledi. İlgisizlikten yakınan muhtar Korum, "Gelip de "sizin ne derdiniz var?" diyen yok. Bir Allah'ın kulu gelip de bu insanlar ne yiyip içiyorlar, nasıl yaşıyorlar diye maalesef soran yok. En azından yıkık binalar enkazlar, temizlenmeli. Burada hırsızlık ve yağmalama oluyor. Şu anda ölü şehir gibi. Savaştan çıkmış gibiyiz. Yetkililer bizimle ilgilensin. Emniyette birçok kayıt var buradaki yaşanan olaylarla ilgili. Bu kadar mı devletimiz aciz?" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA