Heyet-i Temsiliye Atletizm Yarışmalarının İlk Gün Müsabakaları Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Atletizm Kros Yarışlarının ilk gün müsabakaları sona erdi.

İl Müdürlüğü Esentepe Koşu Parkurunda düzenlenen Atletizm müsabakalarına Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde toplamda 16 takımdan 64 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara 1,2 ve 3.'ye Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük altın, İl Müdürlüğümüz tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şube Müdürleri, Antrenörler ve Sporcular katıldı.

Heyet-i Temsili" ye Atletizm Müsabakaları yarın Sivas Yolu Yıldızevler Tramvay Durağından başlayıp Ordu Evi önünde bitecek olan 19 Aralık Heyet-i Temsiliye Büyük Atatürk Atletizm Koşusu ile sona erecek.

Kaynak: İHA