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Heyhey ne demek, TDK'ya göre Heyhey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Heyhey kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Heyhey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Heyhey nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Heyhey kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Heyhey ne demek, TDK'ya göre Heyhey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Heyhey ne demek? Heyhey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi heyhey kelimesi. Peki heyhey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre heyhey nedir, heyhey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HEYHEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Heyhey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre heyhey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinirlilik

HEYHEY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Heyheylerinin gene başında olduğu anlaşılmıştı.

HEYHEY KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- heyheyler geçirmek
- heyheyleri tutmak (veya üstünde olmak)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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