Heykel belediyeciliği sürüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesinin heykel festivali şaşkınlık yarattı, görenler anlam veremedi
CHP'li Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği Heykel Sempozyumu şaşırttı. Yapılan heykelleri görenler ne anlama geldiklerini anlamakta zorlandı.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından 5 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenlendi.
CHP'Lİ BAŞKANLAR DA KATILDI
Sempozyuma Türkiye, Macaristan, İspanya ve İran’dan 9 heykeltıraşın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldı. Sempozyumda yapılan heykeller sergilenirken başkanlar, heykelleri tek tek incelediler.
HEYKELLERİN NEYE BENZEDİĞİ ANLAŞILAMADI
Sempozyumdaki bazı heykellerin neye benzediği anlaşılamazken Hasan Akgün ve Zeydan Karalar, heykeltıraşlara teşekkür plaketi takdim eti.