Samsung'tan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli olduHer detayı korkunç: Dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü, aynı tabanca ile intihar ettiTaze evli çift balayında! Deniz Uğur ve Erdinç Gülener Bodrum'da görüntülendi!25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 25 yaş ve üstü aşılama başladı mı?SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşıda yaş sınırı 25'e indi!Seki'nin uyguladığı 'Buz terapisi' nedir? Zayıflatır mı? Evde yapılabilir mi?AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden olduBabalara doğum izni kaç gün? | Babaya doğum izni uzatıldı mı? Kaç gün oldu? Ücretli mi?Dolar ve euro düşse de son durum can sıkıcı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (22 Haziran 2021 Salı )
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

Diyarbakır'da yaşanan heykel tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Tepkilere neden olan kadayıf tepsisini gösteren adam, karpuzun içindeki çocuk heykellerinin ardından tıra yüklenmiş halde görüntülenen dev karpuz heykeli vatandaşları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

Türkiye gündemine gelen heykel tartışmaları bitmek bilmiyor. Diyarbakır'da kadayıf tepsisini gösteren adam, karpuzun içindeki çocuk heykelleri tartışmalara neden olmuştu. Geçtiğimiz ay gündeme gelen ve görüntü kirliliği olarak ifade eden heykellere bir yenisi daha eklendi. 

Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

TIRA YÜKLENEN KARPUZ HEYKELİ YİNE HÜSRAN YARATTI

Eleştiri oklarının hedefi olan heykellere iki yeni figür daha eklendi. Kent merkezinde bir TIR'a yüklenmiş karpuz ve surları temsil eden heykel vatandaşların tepkisini çekti. Fotoğrafları çekilen heykel sosyal medya kullanıcıları tarafından internette paylaşılarak kıs sürede gündem oldu. Daha önce yaptırılan heykeller gelen tepkiler üzerine kaldırılmış ve üretici firmanın da maketleri yenileyeceği ifade edilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından daha sanatsal çalışmalar beklenirken, vatandaşlar tıra yüklenmiş karpuz heykelini görünce bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. 

Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

BAZ İSTASYONLARI HEYKELLERİN İÇİNE KONULACAK

Diyarbakır’da tıra yüklenmiş halde görüntülenen heykeller bir kez daha tartışma yarattı. Dev karpuz ve sur figürü şeklindeki heykellerin Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi’ndeki kavşağa yerleştirileceği öğrenildi. Öte yandan heykellerin içine kurulacak olan baz istasyonlarının konulacağı öğrenildi.

Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT