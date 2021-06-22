Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden oldu

Türkiye gündemine gelen heykel tartışmaları bitmek bilmiyor. Diyarbakır'da kadayıf tepsisini gösteren adam, karpuzun içindeki çocuk heykelleri tartışmalara neden olmuştu. Geçtiğimiz ay gündeme gelen ve görüntü kirliliği olarak ifade eden heykellere bir yenisi daha eklendi.

TIRA YÜKLENEN KARPUZ HEYKELİ YİNE HÜSRAN YARATTI

Eleştiri oklarının hedefi olan heykellere iki yeni figür daha eklendi. Kent merkezinde bir TIR'a yüklenmiş karpuz ve surları temsil eden heykel vatandaşların tepkisini çekti. Fotoğrafları çekilen heykel sosyal medya kullanıcıları tarafından internette paylaşılarak kıs sürede gündem oldu. Daha önce yaptırılan heykeller gelen tepkiler üzerine kaldırılmış ve üretici firmanın da maketleri yenileyeceği ifade edilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından daha sanatsal çalışmalar beklenirken, vatandaşlar tıra yüklenmiş karpuz heykelini görünce bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

BAZ İSTASYONLARI HEYKELLERİN İÇİNE KONULACAK

Diyarbakır’da tıra yüklenmiş halde görüntülenen heykeller bir kez daha tartışma yarattı. Dev karpuz ve sur figürü şeklindeki heykellerin Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi’ndeki kavşağa yerleştirileceği öğrenildi. Öte yandan heykellerin içine kurulacak olan baz istasyonlarının konulacağı öğrenildi.