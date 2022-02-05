Hezen ne demek, TDK'ya göre Hezen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hezen ne demek? Hezen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hezen kelimesi. Peki hezen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hezen nedir, hezen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEZEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hezen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hezen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sopa, değnek



HEZEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Azgın dalgalar saman çöpü gibi dağıtır salın hezenlerini.

