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Hezeyan ne demek, TDK'ya göre Hezeyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hezeyan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hezeyan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hezeyan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hezeyan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hezeyan ne demek, TDK'ya göre Hezeyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hezeyan ne demek? Hezeyan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hezeyan kelimesi. Peki hezeyan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hezeyan nedir, hezeyan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HEZEYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hezeyan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hezeyan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hezeyan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saçmalama
- Sayıklama
- Sabuklanma

HEZEYAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiddetlenince hezeyana başladı.
- Ne ise zavallı kız canını kurtarmış fakat aylarca hezeyan içinde yaşamıştı.

HEZEYAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hezeyan etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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