Hezliyat ne demek, TDK'ya göre Hezliyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hezliyat ne demek? Hezliyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hezliyat kelimesi. Peki hezliyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hezliyat nedir, hezliyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HEZLİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hezliyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hezliyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hezliyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hezel türünde yazılmış şiirler

