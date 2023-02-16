Hiago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiago 4 Mart 2000 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hiago Ribeiro Campelo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiago Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Hiago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hiago'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Hiago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hiago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Alverca

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras U20

31 Aralık 2019 yılında Alverca

2 Mart 2020 yılında Atlético-MG B

2 Şubat 2023 yılında Novorizontino

30 Kasım 2023 yılında Atlético-MG B

Hiago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiago şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.