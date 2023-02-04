Hiangaa Mbock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiangaa Mbock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiangaa Mbock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiangaa Mbock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiangaa Mbock 28 Aralık 1999 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hianga'a Mananga Mbock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiangaa Mbock Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hiangaa Mbock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hiangaa Mbock'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hiangaa Mbock Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hiangaa Mbock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hiangaa Mbock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiangaa Mbock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Stade Brestois

31 Ağu 2022 yılında SM Caen

30 Haziran 2023 yılında Stade Brestois

Hiangaa Mbock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiangaa Mbock şuan SM Caen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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