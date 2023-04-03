Hibiki Horie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hibiki Horie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hibiki Horie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hibiki Horie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hibiki Horie 15 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 堀江 響希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hibiki Horie Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hibiki Horie'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hibiki Horie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hibiki Horie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hibiki Horie şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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