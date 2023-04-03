Hibiki Horie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hibiki Horie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hibiki Horie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hibiki Horie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.