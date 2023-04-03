Hibiki Kawaragi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hibiki Kawaragi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hibiki Kawaragi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hibiki Kawaragi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.