Hibiki Kawaragi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hibiki Kawaragi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hibiki Kawaragi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hibiki Kawaragi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hibiki Kawaragi 12 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 河原木 響 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hibiki Kawaragi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hibiki Kawaragi'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hibiki Kawaragi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hibiki Kawaragi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hibiki Kawaragi şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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