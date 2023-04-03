Hibiki Noguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hibiki Noguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hibiki Noguchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hibiki Noguchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.