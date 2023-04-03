Hibiki Noguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hibiki Noguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hibiki Noguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hibiki Noguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hibiki Noguchi 4 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 野口 響稀 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hibiki Noguchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hibiki Noguchi'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hibiki Noguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hibiki Noguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Momoyama Gak.
Hibiki Noguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hibiki Noguchi şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.