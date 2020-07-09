Hibrit kelimesi otomobil sektöründe ortaya çıkan yenilikçi bir kavramdır. Oldukça yaygınlaşan bu model araçlardaki amaç benzin sarfiyatını azaltmaktır. Böylece sıkış trafikte, düşük hızlarda otomobil, benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmaktadır ve böylece 0 emisyon salınımı olur. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Hibrit ne demek? Hibrit otomobil ne demek? Hibrit otomobiller nasıl çalışır? sorularının cevabını merak ediyorlar. Bizlerde sizler için bu sorunun cevabını verdik. İşte detaylar...

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit (melez) otomobillerin amacı benzin sarfiyatını azaltmaktır. Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmakta ve bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlamaktadırlar. Elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji, benzin motoru çalıştırıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj edilmektedir. Dolayısıyla bu araçların elektriğe bağlanarak şarj edilmesi gibi bir gereksinim yoktur.

HİBRİT OTOMOBİL NE DEMEK?

Hibrit araçlar, harekete geçerken veya düşük hızdayken elektrik motorunu kullanır. Elektrik motoru sayesinde aracın çok iyi tepki verdiğini görebilirsiniz. Fren pedalından ayağınızı çektiğinizde, gaz pedalına basmanıza gerek olmadan araç otomatik olarak yavaşça ilerler.

SEYİR HÂLİNDE

Daha fazla güce ihtiyacınız olduğunda benzinli motor, elektrikli motorla birlikte çalışarak performansı maksimuma çıkarır. Araç sabit hızda ilerlerken elektrikli ve benzinli motor, en optimum düzeyde yakıt tasarrufu sağlayacak şekilde dengede çalışır.

YAVAŞLARKEN

Her yavaşlamada veya fren bastığınızda hibrit bataryası şarj edilir. Böylece frenleme enerjisi boşa gitmez, rejeneratif frenleme ile geri dönüştürülür.

DURURKEN

Durduğunuzda hem benzinli hem de elektrik motorları otomatik olarak durur. Bu da özellikle yoğun trafik şartlarında yakıt tasarrufu sağlar ve egzoz emisyonlarını düşürür.

HİBRİTLİ OTOMOBİLLER NASIL ÇALIŞIR?

Hibrit otomobiller, içten yanmalı motorun elektrik motoru ile tamamlandığı araçlardır. Böylece araç, herhangi bir dış güce ihtiyaç duymadan yüksek verimde çalışma prensibini yerine getirir. Hibrit teknolojisinin temelini oluşturan bu sistemde, elektrik motoru içten yanmalı motora seri ya da paralel bağlanır. Sistemde bulunan hibrit güç düzenleyicisi, akü ile elektrik motoru arasındaki bağlantıyı sağlar ve aracın güç şebekesini besler. Yüksek voltajlı lityum iyon batarya, elektrik motoruna gereken enerjiyi depolar. Yavaşlama sırasında kaybedilen enerjinin bir kısmı ise geri dönüşüm sayesinde tekrar kazanılır ve lityum iyon bataryada depolanır. Hibrit bir araç ilk çalıştırıldığında, ilk önce elektrikli sistem devreye girer ve aracın çalışması ile kalkış, elektrik motoru ile sağlanır. Araçlarda yakıt tüketiminin en fazla olduğu çalıştırma ve kalkış anı, böylece yakıt tüketiminin düştüğü ve sessiz çalışma özelliğinin yaşandığı manevralar haline gelir.

Hibrit araçlar genellikle saatte 40 ila 70 kilometre arasındaki hızlara kadar elektrik motoru ile hareket ediyor. Hız yükseldikçe benzinli motor devreye giriyor. Bu hız değeri markadan markaya farklılık göstermektedir.

Hibrit otomobillerin tümü kalkış anında sadece elektrik motoru ile çalışır ve araç elektrik enerjisi ile harekete başlar. Normal sürüş modunda, yani şehir içi hız sınırı dahilinde de elektrikli motor devrededir. Çok soğuk hava koşulları gibi gerekli durumlarda ise içten yanmalı motor devreye girebilir. Aracınız hızlandığında, her iki motor da aynı anda çalışır. Hızlı sürüşe olanak tanıyan şehirler arası yollarda, asıl güç kaynağı içten yanmalı motordur. Elektrikli motor, bu sürüş sırasında destek sağlayıcı konumundadır. Yavaşlama sırasında ise benzin motoru devreden çıkar, lityum iyon batarya frenleme sistemi sayesinde kazandığı enerji ile kendini şarj eder. Hibrit araçlar genellikle elektrikli ve benzinli motorun kombinasyonundan oluşuyor. Kalkış anında ve özellikle şehir içi trafiğinde düşük hızda seyrederken elektrik motoru çalışıyor. Hızlanmayla birlikte benzinli motor görevi devralıyor, elektrikli motor ise yardımcı pozisyonda kalıyor. Günümüzün çevre dostu, duyarlı ve üst beklentilere sahip modern insanı için çağın en büyük buluşlarından biri olan hibrit otomobiller, böylece araç kullanmanın keyfini üstün teknolojiyle yaşatan bir performans sergiliyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İLE HİBRİT OTOMOBİL ARASINDA NE FARK VAR?

Elektrikli arabalar, sadece elektrikli motor ile çalışıyor ve bu motorun ürettiği güç ile hareket ediyor ve şarj edilmeleri gerekiyor. Hibrit otomobillerde ise elektrikli motor ve benzinli motor beraber çalışıyor. Bazı modeller dışında neredeyse tüm hibrit otomobiller, şarja ihtiyaç duymadan çalışıyorlar.

ÜLKEMİZDE SATILAN HİBRİT ARAÇ MODELLERİ NELER?

Ülkemizde satışı yapılan hibrit araç modellerinin bazıları şunlardır:

-Toyota Auris Hybrid

-Toyota C-HR Hybrid

-Toyota RAV4 Hybrid

-Toyota Prius Hybrid

-Toyota Yaris Hybrid

-KIA Niro

-Hyundai Ioniq

-BMW i8

-Honda NSX

-Lexus Q50

-Lexus RX450

-Porsche Panamer

-Range Rover Vogue

-Volvo XC90 T8

-Mercedes GLC 350e

-BMW 740Le xDrive

-BMW X5 xDrive 40e

-Infiniti Q50