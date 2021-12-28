Hiç çekinmeden "Konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin tepki görünce geri adım attı! Pınar Deniz'in cevabı ne oldu?

Yıllar önce yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan başarılı sunucu Nursel Engin, geçtiğimiz gün TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken sunucunun, oyuncu Pınar Deniz hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi.

"KAFAYI DUVARA YASLAYIP DİNLEDİĞİM OLDU"

Pınar Deniz'in yan komşusu olduğunu ve onun evindeki konuşmaları dinlediğini itiraf eden Ergin, "Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor" dedi

TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede söyledikleriyle gündem olan Nursel Ergin'e sosyal medyada tepki yağmaya başladı.

Ergin için "Başkası bunu size yapsa taciz ediliyorum dersiniz" ve "Güzel bir şeymiş gibi pişkin pişkin anlatıyorsunuz" yorumları yapıldı.

TEPKİ ÇEKİNCE AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkilerin ardından kendisini savunan Nursel Ergin, Instagram'da yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Sevgili izleyiciler malum korona en büyük kabusumuz. Gece geç saatte apartmanda böyle bir muhabbet olunca ister istemez ne oldu niye merak edip kulak kabartıyor insan, malum bahsettiğimiz ünlü bir çift. Herkes kadar meraklıyım kimsenin özel hayatını kurcalamam merakta etmem. Yeni nesil evlerin duvarları çok ince, ne konuşulsa duyuluyor. Herhangi bir komşum gürültü yapsa da rahatsız olmuyorum. Herkes keyfine baksın gülsün eğlensin ben sadece mutlu olurum. Duyarlılığınızda haklısınız kimse kimseyi dinlememeli ama bu zorunlu duymak oluyor. Sevgiler selamlar"

PINAR DENİZ SESSİZ KALDI

Sosyal medyayı sallayan bu olayda Nursel Ergin geri adım atarken hakkında konuşulan oyuncu Pınar Deniz ise sessiz kalmayı tercih etti ve herhangi bir yorumda bulunmadı.