Hiç görmedikleri Uludağ'a teleferikle çıktılar

BURSA (AA) - Bursa merkez ve ilçelerinde daha önce Uludağ'ı hiç görmeyen bir grup öğrenci, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla teleferiğe bindirilerek kayak şenliğine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez dahil 17 ilçede yaşayan çocukların tamamının Uludağ'ı bilmesi ve kayak sporunu öğrenmesi hedefiyle belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Uludağ Kayak Şenliği" yoğun katılımla sürüyor.

Bursa'da yaşamalarına rağmen Uludağ'ı hiç görmeyen öğrenciler, şenlik kapsamında Uludağ ve karla buluşturuluyor. Proje çerçevesinde yaklaşık bin öğrenci ve öğretmenin Uludağ'a götürülmesi hedefleniyor.

- Teleferiğe binmekten korkan çocukları ikna etti

Mustafakemalpaşa ilçesinden gelen Tepecik Şehit Ali Üzel Ortaokulu ve İbni Sina Özel Eğitim Okulundan 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Uludağ'a uğurlandı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki teleferik istasyonunda öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, bugüne kadar teleferiğe hiç binmedikleri için korkan çocukları, endişelenecek bir şey olmadığı konusunda ikna etti. Günün anısına Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler daha sonra teleferikle Uludağ'a çıktı.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, bu projeden, Bursa'da yaşayan ancak teleferiğe hiç binmemiş, Uludağ'ı görme fırsatı yakalayamamış çocukların yararlandığını belirtti.

Böylelikle bu çocukların kış sporları ile tanışma imkanı da bulacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dağın güzelliklerinden kışın faydalanabilmesi ve Uludağ'da farklı bir gün geçirmeleri, aynı zamanda kayak sporunu tanımaları hedefiyle böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Her gün bir ilçemizden gelen 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri yanlarındaki öğretmenleriyle uygulamadan yararlanıyor. Etkinlik sonuna kadar 17 ilçemizden bine yakın öğrenci ve öğretmenimizi Uludağ'da ağırlayacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize Teleferik AŞ de sponsor olarak katkı veriyor. Teleferik AŞ'ye de bu desteği nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA