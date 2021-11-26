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Kubilay Öztürk

Kubilay Öztürk

Gazeteci/Yazar
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Hiç ölmeyecekmiş gibi dolara koşmak

Hiç ölmeyecekmiş gibi Dolar’a koşup, yarın ölecekmiş gibi Lira tutanlar,  Bu garip koşuşturma nereye kadar? Unutmayın! Sizi Amerika değil, Allah sorgulayacak... 

Dedikten sonra Dolar’ın değer artışına baktı ve çok şükür bugün de kardayız diye düşündü. Konuşmasından etkilenip, “benim kötü günler için ayırdığım 100 Dolar’ım var, gidip bozdurayım” diyen delikanlıya, “Aferin evladım, bundan sonra böyle.” derken, “keriz” diye geçirdi içinden.

İnsanların aklıyla ve imanıyla oynamak işte böyle bir şey. Haşhaşi tabiatı... Etrafımızda bunlardan oldukça fazla var.

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