Hiç tanımadığı adamı 12. kattan aşağı attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, esnaf İlyas Demirci, adını bile bilmediği 21 yaşındaki bir kişi tarafından 12. kattan 5 metre aşağıdaki 11'inci kata atıldı.

Hastaneye kaldırılan Demirci'nin vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Tedavi görmeye başlayan talihsiz adam şahıstan da şikayetçi oldu.

''BENİ KUCAKLAYARAK AŞAĞIYA ATTI''

İfadesinde yaşadıklarını anlatan İlyas Demirci, olay günü çalıştığını söyleyerek, “13. katta bulunan iş yerimden tuvalete gitmek için çıktım. İsmini olay nedeniyle öğrendiğim Ç.B. isimli şahsı gördüm. Şahsın dış görünüşünü gördüğümde problemli bir eşkal olduğunu düşünerek karşılaşmamak için bir alt kattaki tuvalete gittim. Tuvaletten çıktığımda Ç.B.’nin beni takip ettiğini gördüm. Arkamı döndüğümde bana küfürler etmeye başladı ve beni darp etti. Ben kendimi savunmak için şahsı engellemeye çalıştım fakat bana vurarak korkuluklara kadar getirdi. Beni kucaklayarak aşağıya attı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Hastanede bacağımda 4 tane kırık, kalça kemiğimde kırıklar ve kulağımda hasar olduğunu öğrendim. İşitme kaybı yaşıyorum. İç kanamam olduğu da raporlarla mevcuttur. Ben bu şahsı ilk kez olay nedeni ile gördüm. Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde Ç.B. isimli şahsın Demirci’yi belinden kavrayarak demir korkuluklara getirdiği ve aşağıya attığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.