Hiç tanımadığı biri tarafından 35 yıl sonra gelen sürprizi görünce çok şaşırdı!
Diyarbakır'da Ramazan Mervan Kurt isimli bir yardımsever, seyir halinde yolda gittiği sırada aracını durdurup ağaç toplayarak kışa hazırlık için eşeğiyle yolda giden bir vatandaşın doğum gününü kutladı. 35 yıldır doğum gününü kutlamayan 7 çocuk babası kişinin o duygusal anları ise kameralara böyle yansıdı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan olayda yardımsever Ramazan Mervan Kurt, ağaç toplayarak kışa hazırlık için eşeğiyle yolda giden bir vatandaşı durdurarak yanındaki pasta ile doğum gününü kutladı. 35 yıldır doğum günü hiç tanımadığı biri tarafından kutlanan adamın duygu dolu anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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30 Eylül 2020 Çarşamba 12:32
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