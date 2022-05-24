Hiçbir belge sunamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti sözcüsü Çelik'ten sert tepki! "İddiası gayri ahlaki"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert sözlerle tepki gösterdi.

"İFTİRA KAMPANYASI"

"Kılıçdaroğlu, sistematik olarak aileyi hedef alan bir dil kullanılıyor. Bu siyaset değil, bir iftira kampanyası" diyen Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"BELGE AÇIKLAYAMIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iftiraların FETÖ kampanyası olduğunu belirten Çelik, "Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğru değildir. Kılıçdaroğlu'nun iddiası gayri ahlaki." diye konuştu.