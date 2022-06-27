Hiçbir "engel" ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin herkese ilham olacak azmi

Bursa'da yaşayan ve doğuştan beyin felci (Serebral Palsi) hastası olan 26 yaşındaki Yunus Turhan, yıllarca süren mücadelesinin ardından mühendis olmayı başardı. Ön lisans bitirdikten sonra dikey geçiş sınavıyla Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne geçen Yunus Turhan, fakülteyi başarıyla tamamlayıp mezun oldu. Ailesinin sonsuz desteğini de arkasına alan genç adamın başarısı ve tüm engellerine rağmen göstermiş olduğu azmi, hikayesini öğrenen herkesi hayran bırakıyor.

"BENİM GİBİLERİN BİR ŞEYLER BAŞARABİLDİĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Okulu bitirebilmek için çok mücadele ettiğini söyleyen Turhan, şimdi ise iş başvuruları yapıyor. Şu anki tek hayali de iş hayatına girebilmek olan Yunus Turhan, "Bursa Anadolu Teknik Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri okudum. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı ikincilikle bitirdim. Dikey geçişle Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne geçtim. Burada KYK yurdunda kalarak eğitim hayatımı tamamladım. Bütün zorluklara rağmen mühendis olmayı başardım. Çok mutluyum. Bu süreçte ailemin desteği çok fazlaydı. Benim gibi olan insanların bir şeyler başarabildiğini göstermek istedim. Şimdi iş başvuruları yapıyorum. Bir işe girip başarılı bir iş hayatı planlıyorum" şeklinde konuştu.