Leke oluşacak diye güneşe çıkmaktan korkmayın! İşte cilt lekelerini önlemek ve iyileştirmek için kullanabileceğiniz doğal yöntemlerAltın ne zaman alınmalı? Altın fiyatları düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiyeler!BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerde dev kampanya! Alışverişinize ek, anında 75 TL hediye!Nurgül Yeşilçay'a çarşaf yaradı! Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! "Görücüye çıkma vakti"Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken dolar tahmini! "Dolar o tarihte 19'u bulacak!"Hiçbir "engel" ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin herkese ilham olacak azmiKardashian'ların üvey kardeşi Kendall Jenner ilk kez çırılçıplak! Bu defa külot dahi yok!Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?Bakan Özer: “1 milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturacağız”Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çılgın dansı izleyenleri şaşkına çevirdi! "Nasıl gündeme geleceğini biliyor"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hiçbir "engel" ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin herkese ilham olacak azmi

Hiçbir "engel" ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin herkese ilham olacak azmi

Bursa'da yaşayan beyin felci hastası genç, tüm engellerine ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen azmederek mühendis olmayı başardı.

Hiçbir "engel" ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin herkese ilham olacak azmi

Bursa'da yaşayan ve doğuştan beyin felci (Serebral Palsi) hastası olan 26 yaşındaki Yunus Turhan, yıllarca süren mücadelesinin ardından mühendis olmayı başardı. Ön lisans bitirdikten sonra dikey geçiş sınavıyla Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne geçen Yunus Turhan, fakülteyi başarıyla tamamlayıp mezun oldu. Ailesinin sonsuz desteğini de arkasına alan genç adamın başarısı ve tüm engellerine rağmen göstermiş olduğu azmi, hikayesini öğrenen herkesi hayran bırakıyor.Hiçbir engel ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin ilham olacak azmi

"BENİM GİBİLERİN BİR ŞEYLER BAŞARABİLDİĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Okulu bitirebilmek için çok mücadele ettiğini söyleyen Turhan, şimdi ise iş başvuruları yapıyor. Şu anki tek hayali de iş hayatına girebilmek olan Yunus Turhan, "Bursa Anadolu Teknik Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri okudum. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı ikincilikle bitirdim. Dikey geçişle Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne geçtim. Burada KYK yurdunda kalarak eğitim hayatımı tamamladım. Bütün zorluklara rağmen mühendis olmayı başardım. Çok mutluyum. Bu süreçte ailemin desteği çok fazlaydı. Benim gibi olan insanların bir şeyler başarabildiğini göstermek istedim. Şimdi iş başvuruları yapıyorum. Bir işe girip başarılı bir iş hayatı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Hiçbir engel ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin ilham olacak azmiHiçbir engel ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin ilham olacak azmiHiçbir engel ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin ilham olacak azmiHiçbir engel ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin ilham olacak azmiHiçbir engel ona engel olamadı! Serebral Palsi hastası gencin ilham olacak azmi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT