Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!

Muğla Bodrum'da bir kişi, mahalleli tarafından çok sevilen sokak köpeği Boris'e, bıçakla saldırarak ölümüne neden oldu.

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Hiçbir sebep yokken sokak köpeğine saldırdı! Canı saldırgan bıçakladığı köpeğin ölümüne neden oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir mahallede yaşayan ve mahallelinin maskotu haline gelen Boris isimli köpek bir saldırgan tarafından bıçaklandı. İddialara göre elinde bıçakla gelen şahıs, mahalledeki marketin çalışanları tarafından fark edildi. Saldırganın köpeğe zarar vereceğini anlayan çalışanlar, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Bıçaklı saldırgan market çalışanlarının da üzerine yürüdükten sonra tekrar köpeğe yöneldi.

YİYECEK İLE YAKLAŞTIRDI

Köpeğin kendisine yaklaşması için önce önüne yemek atan saldırgan, yaklaşınca bıçakladı. Yaralı hayvan kaçmaya çalışsa da kan kaybından öldü. İhbar edilen olay üzerine mahalleye polis ve pet sağlık ekipleri geldi. Yaralı Boris'in olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Olay ve saldırgan ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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