"Hiçbir şey kımıldamıyor" Şafak Sezer 6 saatin sonunda isyan etti! "Allah rızası için sesimizi duyun"

Şiddetli kar yağışının etkisi altında olan İstanbul'da trafik adeta felç oldu, bazı vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kaldı.

"6 SAATTİR BURADAYIZ"

Aynı noktada 6 saat geçiren ünlü oyuncu Şafak Sezer bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. İSTOÇ kavşağında, Mahmutbey gişelerine yakın bir noktada olduğunu ifade eden Sezer, saatlerden hiçbir şeyin kımıldamadığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

"ÇOLUK ÇOCUK, HASTALAR VAR"

Açıklamalarında Sezer, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" ifadelerini kullandı.