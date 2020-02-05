Hiçdurmaz meclis toplantısında anıldı

Osmangazi Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısında geçen gün vefat eden İYİ Parti Osmangazi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sedat Hiçdurmaz anıldı.

Meclis toplantısında geçtiğimiz gün vefat eden İYİ Parti Osmangazi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sedat Hiçdurmaz'ın her zaman oturduğu koltuğa fotoğrafı ve çiçek konuldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclisin açılış konuşmasında Sedat Hiçdurmaz'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Sedat Hiçdurmaz, Osmangazi'yi güzelleştirmek, vatandaşlarımıza hizmet adına Osmangazi Meclisi'nde bütün gayretini ortaya koydu. Bizimle ve toplumla olan diyaloğu ile herkesin zihninde güzel bir intibâ bıraktı. Partilerimiz farklı olsa da uyum için de çalıştığımız, sevdiğimiz ve çok iyi anlaştığımız bir çalışma arkadaşıydı. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP Grup Sözcüleri de yaptıkları konuşmalarda Sedat Hiçdurmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından meclis üyeleri Hiçdurmaz için Fâtiha okudu.

Kaynak: İHA