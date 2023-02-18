Hicham Boussefiane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Boussefiane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Boussefiane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Boussefiane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Boussefiane 9 Ocak 1998 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Boussefiane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hicham Boussefiane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hicham Boussefiane'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hicham Boussefiane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hichamboussefiane/

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Hicham Boussefiane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham Boussefiane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hicham Boussefiane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Boussefiane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2019 yılında Málaga CF

9 Eylül 2022 yılında Wydad AC

Hicham Boussefiane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Boussefiane şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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