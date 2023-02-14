Hicham Mahou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Mahou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Mahou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Mahou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Mahou 2 Temmuz 1999 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı هشام ماحو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Mahou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFC yapmaktadır. Hicham Mahou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hicham Mahou'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hicham Mahou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hicham Mahou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham Mahou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Mahou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OGC Nice B

29 Ocak 2020 yılında Red Star FC

30 Haziran 2020 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2020 yılında OGC Nizza

20 Ocak 2021 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2021 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

4 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

Hicham Mahou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Mahou şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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