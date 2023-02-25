Hicham Messiad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Messiad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Messiad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Messiad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Messiad 21 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Messiad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hicham Messiad'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hicham Messiad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham Messiad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham Messiad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Messiad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Paradou AC

Hicham Messiad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Messiad şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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